Die Hintergründe für einen Messerangriff an einer Berliner Grundschule bei dem ein Schüler lebensgefährlich verletzt wurde, sind weiter unklar. Die Polizei will den mutmaßlichen Täter in dieser Woche vernehmen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Montag mitteilte. Zunächst stehe aber die Betreuung des 13-Jährigen im Vordergrund.

Der Junge war am Freitag nach stundenlanger Flucht gefasst worden und befindet sich in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Er soll am vergangenen Donnerstag mit einem Messer auf einen Mitschüler eingestochen haben. Der Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt und wurde in einem Krankenhaus operiert. Nach Polizeiangaben wird der Junge weiterhin im Krankenhaus behandelt. Eltern und Familie seien bei ihm.