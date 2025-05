Do. 29.05.25 | 13:22 Uhr

In der Nähe der JVA Plötzensee in Berlin-Charlottenburg haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen zwei Uhr früh Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil direkt vor der Justizvollzugsanstalt ein Pkw brannte. Noch vor Abschluss der Löscharbeiten habe das Feuer auf ein anderes Auto übergegriffen.

Schon in der Nacht zu Mittwoch hat laut Polizei ein Fahrzeug auf dem Friedrich-Olbricht-Damm gebrannt.

In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts. Geprüft wird auch, ob es einen Zusammenhang zu Fahrzeugbränden vor Justizeinrichtungen im Sommer und Herbst 2024 gibt.