Berlin erfasst in den nächsten Monaten neue Geodaten. Dafür werden Fahrzeuge eingesetzt, die mit Kameras und Scannern Bilder ihrer Umgebung aufnehmen werden. Profitieren will man dadurch im Straßenbau.

Auf den Berliner Straßen werden in den kommenden Monaten spezielle Fahrzeuge zur Erfassung von aktuellen Geodaten unterwegs sein. Das hat die Senatsverwaltung für Mobilität und Verkehr am Montag mitgeteilt. Die Autos sind demnach mit Kameras und Laserscannern ausgestattet und sollen 360°-Panoramabilder und 3D-Punktwolken des Straßenraums erfassen. Die daraus entstehenden Geodaten sollen den Straßenbau beschleunigen.

Aufnahmen auch in Berlin und Brandenburg

Die bestehenden Geodaten sind demnach größtenteils veraltet und neue Aufnahmen daher nötig. "Mit der digitalen Bestandserfassung unseres Straßenraums schaffen wir die Grundlage für eine moderne, effiziente und nachhaltige Infrastrukturplanung in Berlin", sagte Staatssekretär Johannes Wieczorek (CDU).

Durch die Bereitstellung sollen in Zukunft Einzelmessungen vor Ort entfallen und so Zeit und Kosten gespart werden. Die Menschen in Berlin sollen über ein Geoportal Zugriff auf die Daten bekommen. Aufgenommene Fahrzeuge oder Gesichter werden laut Senatsverwaltung anonymisiert.