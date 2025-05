Wer gut erhaltene Hosen, T-Shirts oder Pullover abzugeben hat, kann die Kleider am kommenden Montag und Dienstag an wohnungslose Menschen spenden. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Johanniter und die Stadtmission machen eine Sommersammelaktion am U-Bahnhof Innsbrucker Platz. Die Kleiderkammern seien fast leer, wie sie am Freitag gemeinsam mitteilten.

Gespendet werden kann am Montag zwischen 7 und 9:30 Uhr sowie am Dienstag zwischen 15:30 und 17:30 Uhr. Im Laufe der Woche sind an verschiedenen U-Bahnhöfen weitere Spendentermine geplant.