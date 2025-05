Abriss maroder Brücke in Wuhlheide

Trams, Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sollen spätestens ab Donnerstag dieser Woche wieder unter der einsturzgefährdeten Wuhlheide-Brücke in Berlin-Oberschöneweide hindurchfahren können. Dies sei der aktuelle Plan, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Damit könnte sich die Lage für den Straßenbahnverkehr, aber auch für die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten schon bald entspannen.

Die marode Brücke an der Wuhlheide ist seit Montag vergangener Woche komplett gesperrt, also auch für den Verkehr unter dem 245 Meter langen Bauwerk. Das schließt Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger mit ein. Für den Verkehr auf der Brücke galt bereits seit Ende April eine Sperrung. Bei regelmäßigen Prüfungen wurden laut Verkehrsverwaltung zunehmend Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Am Samstag begann dann der Abriss der Brücke.