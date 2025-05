Unfall mit zwei Schwerverletzten in Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei dem rbb am Dienstagmorgen mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Radfahrer an der Ecke Wilhelmstraße/Hallesches Ufer bei Rot über die Straße gefahren. Dabei sei er von einem Motorradfahrer erfasst worden, hieß es weiter.

Beide stürzten nach Polizeiangaben und wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.