Margot Friedländer wird in Berlin-Weißensee beigesetzt

Do. 15.05.25 | 06:24 Uhr

Die vergangene Woche verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer wird am Donnerstag auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Neben Angehörigen sind unter anderen der Bundespräsident und der Bundeskanzler geladen.

Die Beerdigung findet im engsten Freundes- und Familienkreis statt und mit geladenen Gästen. Erwartet werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Das Bundesland Berlin ordnete anlässlich der Beisetzung Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden an.

Margot Friedländer war am vergangenen Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben. Die gebürtige Berlinerin gehörte zu den bekanntesten und öffentlich aktivsten Zeitzeuginnen der NS-Judenverfolgung. Sie versteckte sich im Untergrund, wurde verraten und ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Sie überlebte, ihre Familie wurde von den Nazis getötet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie in die USA, kam aber im Alter von 88 Jahren zurück in ihre Heimat Berlin. Seither setzte sie sich bei zahlreichen Veranstaltungen etwa an Schulen für Menschlichkeit und Demokratie, gegen das Vergessen der NS-Verbrechen und gegen Hass ein. Als Berliner Ehrenbürgerin erhält Friedländer ein sogenanntes Ehrengrab.