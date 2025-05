Bei einer Massenschlägerei sind in Berlin-Gesundbrunnen insgesamt etwa 50 Menschen aufeinander losgegangen. Dabei sollen nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in der Putbusser Straße auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein.



Als die alarmierte Polizei eintraf, flüchteten alle Beteiligten. Nur zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 38 und 44 Jahren konnten in der Nähe von Polizisten festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs.