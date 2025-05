Die Berliner Polizei hat ein Plakat mit "strafrechtlich relevantem Inhalt" mit Bezug zu Israel entfernt. Das teilte sie am Samstag mit. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet, dass am Freitag in unmittelbarer Nähe der Humboldt-Universität mehrere Plakate aufgehängt wurden, mit denen zum Mord von Juden aufgerufen wird.

Das von der Polizei entfernte Plakat zeigte Yaron Lischinsky - er war Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington DC und wurde am Mittwochabend (Ortszeit) gemeinsam mit seiner Partnerin Sarah Milgrim bei einem möglichen Terroranschlag erschossen [tagesschau.de]. Über dem Kopf von Lischinsky zeigt das Plakat ein rotes, nach unten gerichtetes Dreieck - ein Zeichen, das die Terrororganisation Hamas in der Vergangenheit immer wieder genutzt hat. Über dem Dreieck steht in Großbuchstaben "Make Zionists afraid" - auf Deutsch: "Macht Zionisten Angst".