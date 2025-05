Der Bezirk Mitte setzt darauf, dass das Baden in der Spree in Berlin schon bald wieder möglich sein wird. Der zuständige Bezirksstadtrat Ephraim Gothe (SPD) hält eine Pilotbadestelle am Spreekanal im Sommer 2026 für realistisch.

Gothe wies auf das Beispiel Paris hin. Dort sei das Baden in der Seine auch wieder möglich. Wenn es in Paris klappe, müsse es in Berlin auch gehen. Die Gründe, die Kritiker ins Feld führen wie die Wasserqualität, überzeugen Gothe nicht: Sie sei in den vergangenen zehn Jahren deutlich besser geworden.

Das Monitoring der Wasserqualität sei technisch außerdem inzwischen viel einfacher. Richtig sei allerdings, dass nach Starkregen immer noch verschmutztes Wasser in die Spree gelangen könne. Doch durch ein modernes Monitoring sei schließlich ablesbar, wie stark das Wasser verschmutzt sei. "Wir sollten den Ehrgeiz entwickeln, es hinzubekommen."