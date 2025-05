Sperren für Autos in Berlin-Mitte sind rechtens

Die Aufstellung von Pollern - sogenannten Modalfiltern - in der Tucholskystraße in Berlin-Mitte ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht am Montag entschieden, wie es mitteilte. Zuvor hatte es einen längeren Rechtsstreit darum gegeben.

Die Tucholskystraße wurde 2023 vom Bezirksamt, das von den Grünen geführt wird, zu einer Fahrradstraße erklärt. Radfahrer haben Vorrang, Anwohner dürfen aber weiter mit Autos fahren. Der Bezirk stellte allerdings zusätzlich Pfosten auf, um die Durchfahrt der Autos zu verhindern. Begründet wurde das mit einer Entschärfung von Gefahrensituationen.