Zwei Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer in Berlin-Mitte ist ein 83 Jahre alter Mann seinen Verletzungen erlegen. Der Senior sei am Mittwoch im Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich nahe des Holocaust-Mahnmals ereignet.

Der 83-Jährige hatte am Montagabend dort eine Straße überquert. Ein 22 Jahre alter Mann befuhr die Straße nach bisherigem Erkenntnisstand mit überhöhter Geschwindigkeit und zwischenzeitlich nur auf dem Hinterrad, wie die Polizei mitteilte. Vor dem Zusammenstoß brachte er noch beide Räder auf die Straße, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen am Rumpf, der Senior an Kopf und Bein. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, wo der Ältere schließlich seinen Verletzungen erlag.