Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Mitte sind zwei Menschen gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte es in der Nacht in einer betreuten Wohngemeinschaft, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Scharnhorststraße befindet. Beim Löschen habe die Feuerwehr demnach zwei der Bewohner im Alter von 73 und 77 Jahren leblos aufgefunden. Drei weitere Bewohner im Alter zwischen 78 und 89 Jahren seien außerdem mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden.