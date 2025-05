Mutter des toten Babys in Neukölln sitzt in Untersuchungshaft

So. 25.05.25 | 10:15 Uhr

Wegen des Verdachts des Totschlags hat eine Ermittlungsrichterin gegen die Mutter eines toten Säuglings in Berlin-Neukölln einen Haftbefehl erlassen. Die 25-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit.