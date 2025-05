Der Naturschutzbund (Nabu) hat erneut die Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, Vogelarten in der Stadt zu bestimmen und zu zählen. Bei der Mitmachtaktion "Stunde der Gartenvögel" vom 9. bis 11. Mai sind die Bürger aufgerufen, Vögel in ihrer Umgebung zu beobachten und anschließend zu melden.

Wer in Berlin in der Innenstadt zählen wolle, könne zum Beispiel nach dem Stieglitz Ausschau halten, empfiehlt der Nabu Berlin. Stieglitze haben ein rotes Gesicht und gelbe Flügelstreifen und werden auch Distelfink genannt. Der Hausrotschwanz - sein rotes Schwänzchen wippt auf und ab, wenn er singt - ist vor allem in den Randgebieten zu sehen. Aber auch gewöhnlichere Arten wie Spatzen oder Ringeltauben sollen notiert werden.

Und so geht es: Interessierte beobachten von einem ruhigen Platz im Garten, Park oder vom Fenster aus Vögel und notieren von jeder Art die höchste Anzahl, die man innerhalb der Stunde zeitgleich sehen kann. Die Ergebnisse können über das Internet, per App oder Post gemeldet werden. Die Naturschutzverbände erhoffen sich dadurch Erkenntnisse über aktuelle Entwicklungen in der Vogelwelt, die die offiziellen Bestandstrends ergänzen können. Vergangenes Jahr hatten sich laut Nabu in Berlin 1.980 Menschen beteiligt und es seien 36.000 Vögel gezählt worden.

Berliner Nabu-Gruppen laden am Zählwochenende zu Exkursionen ein. Kinder können mit ihren Eltern am 10. Mai um 14.00 Uhr in der Rummelsburger Bucht mitmachen. Die Bezirksgruppe Lichtenberg zählt am 11. Mai um 9.00 Uhr in der Wartenberger Feldflur.