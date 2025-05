Ein Polizist ist am Freitagabend in Berlin-Neukölln bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb am frühen Samstagmorgen gesagt hat, ist dem Beamten unmittelbar vor der Wache in der Rollbergstrasse in den Hals gestochen worden.

Der Beamte sei notoperiert worden, hieß es weiter.