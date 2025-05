Von insgesamt rund 2.100 sogenannten Notwasser- oder Schwengelbrunnen in Berlin ist aktuell etwa ein Viertel (553) nicht nutzbar. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort der Senatsumweltverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor.

Die meisten Notwasserbrunnen gibt es demnach mit 247 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (241) und Mitte (234). Über die wenigsten verfügen Lichtenberg mit 91 und Treptow-Köpenick mit 103 Brunnen.

Laut Vertrag vom April 2025 übernehmen die Berliner Wasserbetriebe (BWB) zunächst in zwei Bezirken die Unterhaltung der Brunnen mit eigenem Personal. Die Unterhaltung in den restlichen zehn Bezirken werde durch entsprechende Vereinbarungen mit externen Dienstleistern sukzessive sichergestellt, so die Umweltverwaltung. Bis Ende 2026 sollen die Brunnen laut Wasserbetrieben in allen Bezirken überprüft werden.