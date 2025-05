Nach dem Schmieren von NS-Parolen und dem Zeigen des sogenannten Hitlergrußes hat die Berliner Polizei am Samstag an verschiedenen Orten Tatverdächtige festgenommen.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen, der gemeinsam mit einem Komplizen für mehrere Nazi-Schmierereien im Stadtteil Tiergarten verantwortlich sein soll. Laut Polizeibericht riefen Anwohner die Beamten am Samstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Bartningallee. Dort hatten sie mehrere nationalsozialistische Schmierereien in Fluren, Aufzügen und an Wänden entdeckt, eine davon war sechs mal zwei Meter groß.