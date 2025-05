Wegen des Abbaus eines großen Brückenkrans am Berliner Ostbahnhof kommt es in den nächsten Tagen erneut zu Sperrungen und Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr. Das teilte die Bahn mit. Die komplexe Stahlkonstruktion war für die jahrelangen Sanierungsarbeiten an dem Bahnhof aufgebaut worden und soll nun in drei Schritten demontiert werden.

Bereits von diesem Donnerstag an werde deshalb von 6 Uhr morgens bis zum 11. Mai um 16 Uhr die Straße der Pariser Kommune zwischen den Straßen an der Ostbahn und Am Ostbahnhof für den Autoverkehr gesperrt, hieß es.