Polizei geht in Polen gegen vor allem in Berlin aktive mutmaßliche Autodiebe vor

Mit einer Razzia und Verhaftungen ist die Polizei am Mittwoch in Polen gegen eine mutmaßliche Bande von Autodieben vorgegangen, die vor allem in Berlin zugeschlagen haben sollen. Im Rahmen eines länderübergreifenden Polizeieinsatzes wurden am Morgen im Großraum Posen im Westen Polens zwölf Wohnungen und andere Räume durchsucht, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Fünf Verdächtige im Alter zwischen 23 und 38 Jahren seien gefasst worden. Beteiligt waren laut Polizei polnische Spezialeinheiten inklusive einer Anti-Terror-Einheit und insgesamt 150 Polizisten.