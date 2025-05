Zollfahndung und Polizei gehen in Berlin gegen Schmugglerbande vor

Im Rahmen von Ermittlungen gegen eine Bande, die Wasserpfeifentabak geschmuggelt haben soll, sind am Mittwochmorgen 24 Objekte in Berlin durchsucht worden. 240 Beamte der Zollfahndung und Polizei waren demnach unter anderem in Neukölln und Kreuzberg im Einsatz, wie die Polizei dem rbb vor Ort mitteilte.

Die Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen sechs Beschuldigte wegen schwerer bandenmäßiger Steuerhinterziehung und -hehlerei. Der entstandene Schaden soll mehr als eine Million Euro betragen, hieß es.

Zeitgleich fanden auch Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sowie in den Niederlanden, Schweden und Tschechien statt.

Mehrere Haftbefehle sollten vollstreckt werden.