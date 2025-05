Do 01.05.25 | 11:59 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Lkw ist am Mittwochnachmittag ein Mann in Berlin-Prenzlauer Berg gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 59-jährige Mann gegen 14:50 Uhr beim Einweisen eines 57-jährigen Lastwagenfahrers an der Danziger Straße Ecke Kniprodestraße gestürzt, überrollt und tödlich verletzt worden sein.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizei übernommen.