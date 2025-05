In Berlin wird am Samstag gegen den Ausbau der A100 protestiert. Zu der Demonstration mit 5.000 angemeldeten Teilnehmern hatte ein Aktionsbündnis aufgerufen.

Unter dem Motto "A100 weglassen" startet dann am Nachmittag am S-Bahnhof Treptower Park ein Protest-Rave. Beteiligt sind unter anderem Clubs wie die "Else" und das "About Blank". Viele befürchten, dass sie durch den weiteren Ausbau der A100 verdrängt werden.

Die Eröffnung des Autobahnabschnitts vom Dreieck Neukölln zum Treptower Park ist für Anfang September geplant.

Umweltschützer protestieren seit Jahren gegen die Autobahn-Verlängerung. Der Protest richtet sich auch gegen den 17. Bauabschnitt. Dieser soll nach Plänen des Bundesverkehrsministeriums in den kommenden Jahren vom Treptower Park über die Spree und durch Friedrichshain Richtung Lichtenberg weitergebaut werden. Ob diese Pläne umgesetzt werden, ist jedoch offen.