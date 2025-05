Drei Radfahrende sind am Dienstag unabhängig voneinander bei Unfällen in Berlin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab es zwei Vorfälle in Mitte und einen in Kreuzberg.

So sei am Vormittag ein Radfahrer auf der Alexanderstraße in Richtung Alexanderplatz von einem LKW-Fahrer und seinem Sattelzug überrollt worden. Der verletzte 33-jährige Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizeiangaben nicht.