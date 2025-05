"Für Menschen besteht aufgrund der geringen Konzentrationen im Freiwasser beim Baden keine Gefahr." Ein kritischer Schwellenwert sei in den vergangenen Jahren bisher nicht überschritten worden.



Das Lageso [lageso.de] [mleuv.brandenburg.de] hat auf seiner Website eine Warnung für den Tegeler See veröffentlicht und empfiehlt, Wasserpflanzenansammlungen am Ufer zu meiden. Für andere Gewässer in Berlin gibt es derzeit keine Warnungen. Das Bezirksamt Reinickendorf will in diesem Jahr wieder Warnschilder zum Schutz der Hunde am See anbringen.