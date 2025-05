Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den beiden Toten handelt es sich demnach offenbar um die rund 90-jährigen Bewohner des Hauses. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.



Wie die Feuerwehr dem rbb am Montagmorgen mitteilte, stand das Haus im Damwildsteig im Ortsteil Heiligensee nicht in Flammen, es handelte sich vielmehr um einen Schwelbrand.



Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.