Die Berliner Polizei hat am Freitag einen 52-jährigen Mann im Märkischen Viertel in Reinickendorf festgenommen. Dieser habe zuvor zwei Kinder mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Den Angaben zufolge berichten zwei acht- und elfjährige Jungen, dass sie dem Mann am Nachmittag im Fahrstuhl des gemeinsamen Wohnhauses in der Wesendorfer Straße begegnet seien. Dort habe der Mann unvermittelt eine Waffe auf die Jungs gerichtet, woraufhin sie die Flucht ergriffen.