Polizisten haben einen 50 Jahre alten Mann tot in seiner Wohnung in Berlin-Reinickendorf gefunden. "Die Auffindesituation ließ auf ein Tötungsdelikt schließen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Der Mann sei am Freitagnachmittag in der Breitkopfstraße gefunden worden.