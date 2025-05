Bild: rbb/Juan F. Álvarez Moreno

Teilnehmer der "Rave against the Zaun"-Demo setzen sich am Nachmittag am Lausitzer Platz in Bewegung. Ursprünglich sollte der Protestzug bis zum Südstern führen, wurde aber von der Versammlungsbehörde auf den Kottbusser Damm verkürzt.