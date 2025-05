Thomas Mittwoch, 21.05.2025 | 15:15 Uhr

Ein passendes Beispiel wenn auch im kleinsten Bereich. Habe meine Kanzlei vor der Uhlandstraße Höhe Ku’damm. Neben den parkenden Fahrzeugen ist das Straßenschild. Völlig durchgerostet. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe ich zwei mal auf die Gefahr , dass es bei Sturm umfallen wird , angesprochen. Nix passiert. Der Dritte verwies mich an die Strsassenverkehrsbehörde. Ok. Emil an diese gesendet. Antwort war, dass die Info so in 3 Monaten kommt . Hoffe es gibt nur lauen Wind