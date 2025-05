Zehn Schulkinder bei Unfall mit BVG-Bus in Schöneberg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind in Berlin-Schöneberg zwölf Personen verletzt worden – darunter zehn Kinder einer Grundschulklasse. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch an der Kreuzung Hauptstraße Ecke Dominicusstraße.