Die Polizei hat einen 24 Jahre alten Mann in Berlin-Schöneberg festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes konnten ihn in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Großraumtaxi in der Goebenstraße stellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei soll sich aus der Waffe eines Polizisten ein Schuss gelöst haben, der laut Angaben der Polizei aber niemanden traf oder verletzte.