Vier Männer nach Überfall auf Geldtransporter in Berlin verhaftet

Bewaffnete Täter überfallen im März in Berlin-Marzahn-Hellersdorf einen Geldtransporter. Es fallen auch Schüsse. Die Millionen-Beute lassen sie liegen, entkommen jedoch. Nun hat die Polizei vier junge Männer gefasst.

Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mit Millionenbeute in Berlin-Marzahn-Hellersdorf im März hat die Polizei vier Männer festgenommen. Es bestehe der Verdacht des versuchten Mordes und des besonders schweren bandenmäßigen Raubs, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Die Tatverdächtigen im Alter von 20, 21, 24 und 26 Jahren befinden sich den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Mit rund 130 Einsatzkräften führte die Polizei Durchsuchungen in Neukölln und Lichtenberg durch und stellte Beweismittel fest, wie es hieß.