Mehrere in Berlin als ausgestorben oder verschollen geglaubte Insektenarten sind in den vergangenen zwölf Monaten wiederentdeckt worden. Das teilte die Stiftung Naturschutz zum Tag der biologischen Vielfalt am Donnerstag mit.

Nach 35 Jahren wurde im Juli 2024 ebenfalls im Grunewald außerdem erstmals wieder ein Eichen-Zackenrandspanner (Ennomos quercinaria) gesichtet, ein Schmetterling. Zu den weiteren Wiederfunden gehören der Käfer Kleiner Heldbock (Cerambyx scopolii), der im Mai 2024 in der Wartenberger Feldmark dokumetiert wurde, der Mädesüß-Perlmutterfalter (Brenthis ino), der im Juni 2024 im Tegeler Fließ gesehen wurde und eine Flechtenart - der Braune Mossbart (Bryoria fuscescens) im Oktober 2024. Die wurde zuletzt im Jahr 2000 am Müggelsee nachgewiesen, nun am Hahneberg wiederentdeckt. In Brandenburg war im Vorjahr die Spinne Feder-Zwergstachelbein (Maso gallicus) wiederentdeckt worden, die dort ebenfalls als ausgestorben galt.