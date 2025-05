Nur 4,7 Prozent der etwa 10.000 Straßen und Plätze in Berlin sind nach einer Frau benannt. Das ergab eine rbb24-Datenrecherche unter Berücksichtigung von Angaben der Berliner Bezirke, ausgenommen des Bezirks Spandau, der keine Angaben machte. 28,8 Prozent der Berliner Straßen und Plätze sind dagegen nach Männern benannt.

Damit sind in ganz Berlin mehr als sechsmal so viele Straßen und Plätze nach Männern benannt wie nach Frauen.

In Treptow-Köpenick und Pankow liegt der Anteil an Frauennamen im Straßenverzeichnis bei nur etwa zwei Prozent. In Mitte - einem Bezirk, in dem es in den letzten Jahren besonders viele Straßenumbenennungen gab - liegt er bei 13 Prozent. Allerdings sind in Pankow auch nur etwa neun Prozent der Straßen und Plätze überhaupt nach Personen benannt. Zum Vergleich: In Friedrichshain-Kreuzberg ist es knapp die Hälfte.