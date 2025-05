Laufveranstaltung und Fahrraddemo führen am Sonntag zu Straßensperrungen

Für die Laufveranstaltung "S 25 Berlin" werden am Morgen zahlreiche Straßen im Westen der Stadt zwischen etwa 7 Uhr und 13 Uhr gesperrt. Die Strecke verläuft vom Olympiastadion Richtung Theodor-Heuss-Platz und von dort über Heerstraße und Jafféstraße zum Kronprinzessinnenweg. Parallel zur Avus laufen die Teilnehmer Richtung Süden anschließend über die Havelchausee zurück Richtung Olympiastadion.

Aufgrund einer Sportveranstaltung sowie einer Fahrraddemonstration kommt es Sonntag in Berlin zu Verkehrsbehinderungen.

Am Nachmittag soll mit einem Fahrradkorso gegen den Ausbau der Autobahn A100 und für eine bessere Infrastruktur für Cargo Bikes demonstriert werden. Wie die Verkehrsinformationszenrtale (VIZ) mitteilte, führt ein Teil der Demo-Route über die Stadtautobahn. Die A100 wird daher zwischen 14 Uhr und 19 Uhr zeitweise in beide Richtungen zwischen Britzer Damm und Tempelhofer Damm gesperrt.

An diesem Wochenende sind die A100 und die A113 im Bereich des Autobahndreiecks Neukölln allerdings sowieso gesperrt. Dort finden bis Montagfrüh (6:00 Uhr) vorbereitende Bauarbeiten für die bald geplante Inbetriebnahme des neuen Autobahn-Abschnitts zum Treptower Park statt.

Die weitere Strecke des Fahrradkorsos führt vom Brandenburger Tor unter anderem über die Friedrichstraße, Oranienstraße, Kottbusser Damm, Hermannstraße, A100, Tempelhofer Damm, Mehringdamm und Wilhelmstraße zurück zum Brandenburger Tor.