Mehrere Ausflugsboote brennen in Treptow

Acht Ausflugsboote sind am Freitagabend in Berlin-Treptow in Brand geraten. Zwischen der Liebesinsel und der Insel der Jugend im Stadtbezirk Treptow würden mehrere kleine Mietboote brennen, teilte die Berliner Feuerwehr dem rbb mit.

Nach ersten Informationen wurden keine Menschen verletzt oder sind in Gefahr. Ein Löschboot der Feuerwehr bekämpfe die Flammen vom Wasser aus, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar.