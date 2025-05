FEZ in der Wuhlheide unter Denkmalschutz gestellt

Das Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in der Wuhlheide in Berlin-Treptow-Köpenick steht ab sofort unter Denkmalschutz. Das gab das zuständige Landesdenkmalamt am Mittwoch bekannt.

Laut einer Mitteilung soll so die "architektonische und historische Bedeutung des Gebäudekomplexes" gewürdigt werden. Der ehemalige "Pionierpalast Ernst Thälmann" stelle ein einzigartiges Zeugnis der DDR-Geschichte dar, hieß es.