Frauen können auf der Fahrdienst-Plattform Uber nun in mehreren Großstädten auswählen, ausschließlich von einer Fahrerin zum Ziel gebracht zu werden. Im Rahmen einer Pilotphase soll das Angebot in Deutschland vorerst in Berlin, Frankfurt (Main) und München gelten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Demnach will Uber so das Sicherheitsgefühl von Frauen insbesondere nachts stärken. Einen Aufpreis zahlen sie für eine Fahrt bei einer Fahrerin nicht. Sie müssten in der App lediglich ihr Geschlecht angeben, wie es hieß. Als weitere Auswahloption soll es die Möglichkeit geben, zumindest bevorzugt von einer Frau gefahren zu werden und nicht von einem Mann. "Mit unseren neuen Optionen haben Frauen ab sofort die Wahl, mit wem sie von A nach B kommen", sagt Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler.