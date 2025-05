Kreuzung unter der Brücke an der Wuhlheide komplett für Verkehr gesperrt

Seit Ende April war die Brücke an der Wuhlheide bereits gesperrt, der Verkehr wurde an ihr vorbeigeführt. Die Schäden sind jedoch so massiv, dass nun auch die darunterliegende Kreuzung gesperrt werden musst - samt mehrerer Tramlinien.