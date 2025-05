Bild: dpa/Kuehn

Von der Pelzbiene gibt es mehrere kleine Unterarten und sie alle haben auch etwas abweichende Namen: Gewöhnliche oder Gemeine Pelzbiene oder Frühlingspelzbiene. Wie die meisten Wildbienen kommt die Pelzbiene ausschließlich allein vor, "solitärlebend" also. Völlig solitär aber ist die Pelzbiene auch nicht, sie sucht sich auch sehr oft einen Unterschlupf in Siedlungsbereichen, etwa in oder an Gebäuden.