Maifeiertag in Berlin und Brandenburg - Volle Parks, Sonne satt und relativ friedliche Demo am Abend

Fr 02.05.25

Brennende Mülltonnen bestimmten früher das Bild am 1. Mai in Kreuzberg. Dieses Jahr blieb es ruhig - viele Menschen feierten den Tag, die Sonne, die Musik und demonstrierten kreativ. Der Regierende Bürgermeister die Innensenatorin zeigten sich zufrieden.

Berlin blickt auf einen abwechslungsreichen Maifeiertag zurück: Zehntausende Menschen versammelten sich den ganzen Tag über auf zahlreichen Demos und Partys.

Größere Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht. 60 Versammlungen wurden angezeigt. Die Berliner Einsatzkräfte wurden dabei von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt, diese seien bis aus dem Saarland angereist, sagte ein Sprecher auf X. Unabhängig von politischen Botschaften oder Demos strömten bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Berlinerinnen und Berliner in Parks und Freiflächen. Ob nun Treptower Park, Tempelhofer Feld oder Görlitzer Park: Überall war es voll. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zogen schon am Nachmittag eine positive Zwischenbilanz zum 1. Mai. "Die Stimmung in der Stadt ist gut und friedlich", sagte Wegner. "Die Menschen feiern und demonstrieren, genauso soll es sein." Das Einsatzkonzept der Polizei sei aufgegangen, sagte Spranger in der rbb24-Abendschau.

Partymeile Görli - Treptower Park

Allein im Görlitzer Park zählte die Polizei 18.000 Menschen, die den arbeitsfreien Tag genossen. Protestiert wurde hier auch, und zwar gegen die Pläne des Senats, den als Kriminalitäts- und Drogenhotspot bekannten Park komplett einzuzäunen und nachts zu schließen. Dazu wurde ein "Rave against the Zaun" veranstaltet.

dpa/Sebastian Gollnow Bildergalerie | 1. Mai und Walpurgisnacht - Mit Protest, Tanz und Satire in den Mai Am 1. Mai gibt es traditionell viele Protest-Kundgebungen in Berlin und Brandenburg. Die Hauptstadt startete auch dieses Jahr bereits am Vorabend mit Walpurgis-Demos. Der Feiertag in Bildern.

Aber auch anderswo in Kreuzberg war viel los. Obwohl das frühere Straßenfest "MyFest" dort seit Jahren wegen genervter Anwohner nicht mehr stattfindet, feierten am 1. Mai Zehntausende auf den Straßen des linksalternativen Stadtteils. Manche Straßen waren so voll, dass Autos nicht mehr fahren konnten. Die Polizei hatte an vielen Stellen schwere mobile Poller aufgestellt, um die feiernden Menschen gegen Amok- oder Terrorfahrten zu schützen, wie sie bereits vorher angekündigt hatte. Der S-Bahnhof Treptower Park an der Ringbahn wurde wegen Überfüllung gegen 22:30 Uhr zeitweise geschlossen.

Rund 18.000 Menschen bei Revolutionärer 1. Mai-Demo

Zwischen 15.000 und 18.000 Menschen sind bei der traditionellen "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" in Berlin durch die Stadtteile Neukölln und Kreuzberg gezogen. Laut Polizei kam es vereinzelt zu Rangeleien, zudem hätten Demonstranten Feuerwerkskörper auf Polizei-Einsatzkräfte geworfen. Bei der Demonstration wurden propalästinensische Sprechchöre gerufen, bengalisches Feuer und Rauchtöpfe waren zu sehen. Einige Teilnehmer waren vermummt, darunter viele Demonstranten im sogenannten schwarzen Block am Ende des Zuges. Ein Teilnehmer der Kundgebung soll am Endpunkt eine Flasche geworfen und damit eine Einsatzkraft verletzt haben, schrieb die Polizei bei X.

Verglichen mit der Gewalt in früheren Jahren war es aber ruhig. Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel zog abends im rbb-Fernsehen ein "durchaus positives Fazit", das Einsatzkonzept sei aufgegangen. Vor Beginn des Aufzugs verlas eine vermummte Person ein Grußwort der inhaftierten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette, die im Vorjahr nach jahrelangem Leben im Untergrund in Kreuzberg festgenommen worden war. In ihrer Botschaft wetterte sie gegen den Kapitalismus, dem "viel Abgründiges" innewohne. Als Beispiel für ihre These nannte sie Menschenrechtsverletzungen und "Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung" durch Israel. Klette beklagte auch Militarisierung und Kriegsertüchtigung in Deutschland.

Raketenstart in Grunewald

Unter dem Motto "Milei, Musk und Merz zum Mars" demonstrierten schon am Mittag im Stadtteil Grunewald zahlreiche Menschen für mehr soziale Gerechtigkeit und eine Umverteilung von oben nach unten. Die Polizei sprach von 1.800 Teilnehmern, die Veranstalter von mehreren Tausend. Nach Angaben beider Seiten verlief die bunte Aktion zum Mai-Feiertag störungsfrei.

dpa Motto "MyAss" - "Außerirdische" ziehen bei Satire-Demonstration durch Grunewald In Berlin-Grunewald, wo vergleichsweise viele gut situierte Menschen wohnen, wird seit einigen Jahren zum 1. Mai gegen Reichtum und für Umverteilung protestiert. In diesem Jahr schickten die Demonstrierenden symbolisch Musk und Merz zum Mars.

Die sogenannte Satire-Demo zieht seit einigen Jahren am 1. Mai durch den Stadtteil Grunewald, wo sehr viele gut situierte Berlinerinnen und Berliner leben. In diesem Jahr hatten sich etliche Teilnehmer fantasievoll als Astronauten oder Außerirdische verkleidet. Sie schickten drei prominente Männer symbolisch in einer Rakete zum Mars: Argentiniens Präsidenten Javier Milei, der dem Land ein radikales Sparprogramm verordnet hat, US-Milliardär Elon Musk und den voraussichtlich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

DGB-Demo am Roten Rathaus mit rund 10.000 Teilnehmern

An der Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum Roten Rathaus beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter am Mittag 11.000 Menschen, die Polizei sprach von rund 6.500 Teilnehmern. Sie forderten höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, den Erhalt von Arbeitsplätzen und mehr soziale Sicherheit.

Teilweise vergammeltes Essen für die Polizei

Allein die Polizei bot 5.800 Kräfte auf, darunter 2.200 aus anderen Bundesländern. Eigenen Angaben zufolge hatten einige Einsatzkräfte verschimmelte Lebensmittel in ihren Verpflegungsbeuteln gefunden. Das Haltbarkeitsdatum war demnach nicht überschritten. Dennoch würden ausgegebene und noch nicht ausgegebene Verpflegungsbeutel überprüft, hieß es.

dpa/S.Gollnow Vorabend des 1. Mai - Berliner Polizei spricht von "friedlichster Walpurgisnacht der letzten Jahre" In der Walpurgisnacht wird in Berlin traditionell der Protest-Fokus auf feministische Themen gelegt. Eine Demo gegen hohe Mieten sowie die queer-feministische Demo verliefen friedlich. Es habe "so gut wie keine Vorkommnisse" gegeben, sagte die Polizei.

Auch bei Brandenburger Demos keine Vorfälle

In mehreren Städten in Brandenburg hatte der DGB zu Demonstrationen und Kundgebungen aufgerufen - darunter in Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder), Hennigsdorf (Oberhavel) und Eberswalde (Barnim). In Potsdam fand die größte Demonstration am Neuen Lustgarten statt. Hier kamen laut DGB mehrere Tausend Menschen zusammen. Zu einer AfD-Demo in Cottbus kamen laut Polizei rund 150 Teilnehmer, die Veranstalter hatten mit deutlich mehr Demonstranten gerechnet. Komplikationen gab es laut Polizei keine.

