Ein neuer Blitzer-Anhänger ist am Freitagmorgen in Eberswalde (Barnim) angezündet worden. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Nachmittag mit. Das neue Laser-Geschwindigkeitsmessgerät war erst seit drei Wochen in Probebetrieb.

Der mobile Messanhänger in der Heegermühler Straße stand gegen vier Uhr am Morgen plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr konnte laut Angaben der Polizei den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Geschwindigkeitsmesswagen von außen entzündet worden sein. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und leitete ein Strafverfahren ein.