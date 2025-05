Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Weißensee am Montagabend ist eine Mieterin lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses in der Bizetstraße gegen 21:20 Uhr die Feuerwehr gerufen, hieß es weiter. Zuvor habe ein Rauchwarnmelder Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und währenddessen die 60-Jährige "mit erheblichen Brandverletzungen in einem Zimmer der Wohnung" gefunden, hieß es weiter. Es bestehe Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein technischer Defekt Ursache des Feuers gewesen sein.