In einer Lagerhalle in Saarmund (Potsdam-Mittelmark) ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die 50 Meter lange Lagerhalle steht komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist aktuell mit 16 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Wegen der Rauchentwicklung empfiehlt die Feuerwehr den Anwohnern, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Auf der Autobahn A10, dem südlichen Berliner Ring, gibt es in beiden Richtungen Sichtbehinderungen durch Rauch.