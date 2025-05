Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) sind 52 Bewohner am Donnerstagabend evakuiert worden. Verletzt wurde niemand.



Wie die Polizei am Freitag dem rbb mitteilte, kam es laut der Rettungsstelle in einem Kellerabteil zu einer Flammenbildung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Polizeisprecher Marcel Patzwahl zufolge war bei drei Mehrfamilienhäusern, die aneinander grenzen, danach die Strom- und Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet. Gemeinsam mit Vertretern der Stadt Bad Freienwalde konnte den Betroffenen eine Notunterkunft in der Ringstraße zur Verfügung gestellt werden.



Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers.