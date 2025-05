Vollsperrung in der Nacht

Do. 15.05.25 | 10:58 Uhr

Auf der A2 hat es in der Nacht zu Donnerstag bei Ziesar (Potsdam-Mittelmark) einen schweren Unfall gegeben. Dabei ist ein 64 Jahre alter Mann auf der Autobahn in Richtung Berlin mit seinem Fahrzeug auf einen Lastwagen aufgefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.