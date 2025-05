Anklage gegen Tatverdächtigen nach Gewalttaten in Beelitz-Heilstätten erhoben

Nach zwei Gewalttaten in Beelitz-Heilstätten ist von der Staatswanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben worden. Das teilte die Sprecherin des Potsdamer Landgerichts Viktoria-Sophie Eberlein dem rbb am Montag auf Nachfrage mit.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Mann und der Verletzung einer Frau in Beelitz steht ein 23 Jahre alter Mann unter Verdacht. Nach Behördenangaben hat der aus Guinea stammende Pfleger inzwischen beide Taten eingeräumt.

Tatverdächtiger ist nach zwei Gewalttaten in Beelitz-Heilstätten geständig

Ende Januar saß der 23 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige sei in einem Haftkrankenhaus untergebracht worden und werde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, hieß es vom Innenministerium.

Ihm wird vorgeworfen, am 14. Januar einen Mann in einem Apartmentkomplex getötet zu haben. Am 25. Januar soll er versucht haben, eine Frau zu töten. Nach Angaben der mittlerweile zurückgetretenen Katrin Lange (SPD) hat er sich "geständig eingelassen".