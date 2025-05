In Brandenburg kommen Kinder seltener per Kaiserschnitt zur Welt als in anderen Bundesländern zur Welt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag veröffentlichte.

Demnach wurden im Jahr 2023 Kinder in 29,3 Prozent aller Geburten per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Nur in Sachsen ist die Quote mit 25,6 Prozent noch geringer. Am anderen Ende steht das Saarland mit einer Quote von etwas mehr als 36 Kaiserschnitten pro 100 Geburten. In Berlin liegt die Quote bei 30,3 Prozent und damit im unterdurchschnittlichen Bereich.