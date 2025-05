Am Himmelfahrtstag ist die Polizei in Brandenburg vermehrt wegen Prügeleien und Auseinandersetzungen unter Betrunkenen ausgerückt. In Strausberg (Märkisch-Oderland) war ein 32-Jähriger mit rund 2,2 Promille Alkohol mit einer Machete unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde hierbei niemand. Am "Herrentag" kontrollierten außerdem Streifen der Wasserschutzpolizei etliche Sportboot-Besatzungen - einige waren betrunken unterwegs.